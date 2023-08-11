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Сегодня, 16:25

Лига 1: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата Франции

Матч «Ницца» — «Лилль» откроет новый сезон чемпионата Франции 11 августа в 22.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Данилу Перейра.
Данилу Перейра.
Фото AFP
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11 августа, в пятницу, стартует сезон-2023/2024 чемпионата Франции по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 1-го тура лиги 1.

В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях. Смотреть видеотрансляции матчей лиги 1 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».

Расписание и трансляции матчей лиги 1 первого тура (время начала — мск)

11 августа, пятница

22.00. «Ницца» — «Лилль»
Онлайн-трансляция

12 августа, суббота

18.00. «Марсель» — «Реймс»
Онлайн-трансляция

22.00. «ПСЖ» — «Лорьян»
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

14.00. «Брест» — «Ланс»
Онлайн-трансляция

16.00. «Клермон Фут» — «Монако»
Онлайн-трансляция

16.00. «Монпелье» — «Гавр»
Онлайн-трансляция

16.00. «Нант» — «Тулуза»
Онлайн-трансляция

18.05. «Ренн» — «Метц»
Онлайн-трансляция

21.45. «Страсбур» — «Лион»
Онлайн-трансляция

Полный календарь чемпионата Франции и турнирная таблица лиги 1 сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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