Лига 1: расписание матчей и трансляции чемпионата Франции 1 — 3 сентября

4-й тур чемпионата Франции по футболу стартует в пятницу, 1 сентября. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 1-го тура лиги 1.

В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях. Смотреть видеотрансляции матчей лиги 1 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».

Расписание 4-го тура чемпионата Франции (время начала матчей — московское)

Пятница, 1 сентября

«Нант» — «Марсель» — время начала матча — 22:00

Суббота, 2 сентября

«Брест» — «Ренн» — время начала матча — 18:00

«Монако» — «Ланс» — время начала матча — 22:00

Воскресенье, 3 сентября

«Тулуза» — «Клермон Фут» — время начала матча — 14:00

«Гавр» — «Лорьян» — время начала матча — 16:00

«Лилль» — «Монпелье» — время начала матча — 16:00

«Метц» — «Реймс» — время начала матча — 16:00

«Ницца» — «Страсбур» — время начала матча — 18:05

«Лион» — «ПСЖ» — время начала матча — 21:45

Полный календарь чемпионата Франции и турнирная таблица лиги 1 сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024