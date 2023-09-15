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Сегодня, 19:00

Лига 1: расписание и трансляции матчей чемпионата Франции 15 — 17 сентября

5-й тур лиги 1 пройдет с 15 по 17 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Монако».
Фото AFP
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5-й тур чемпионата Франции по футболу стартует в пятницу, 15 сентября. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 5-го тура лиги 1.

В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях. Смотреть видеотрансляции матчей лиги 1 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте» в сообществах, посвященных французскому футболу.

На данный момент лидером лиги 1 является «Монако», который набрал 10 очков в первых четырех турах.

Расписание 5-го тура чемпионата Франции (время начала матчей — московское)

15 сентября, пятница

«ПСЖ» — «Ницца» — время начала матча — 22:00

16 сентября, суббота

«Ренн» — «Лилль» — время начала матча — 18:00

«Ланс» — «Метц» — время начала матча — 22:00

17 сентября, воскресенье

«Лорьян» — «Монако» — время начала матча — 14:00

Клермон Фут" - «Нант» — время начала матча — 16:00

«Реймс» — «Брест» — время начала матча — 16:00

«Страсбур» — «Монпелье» — время начала матча — 16:00

«Марсель» — «Тулуза» — время начала матча — 18:05

«Лион» — «Гавр» — время начала матча — 21:45

Полный календарь чемпионата Франции и турнирная таблица лиги 1 сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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