«Лилль» и «Брест» пробились в Лигу чемпионов

«Ницца» проиграла «ПСЖ» (1:2) в перенесенном матче 32-го тура лиги 1 — 1:2. «Орлята» потеряли шансы попасть в первую четверку по итогам сезона.

Таким образом, в следующем сезоне Францию в Лиге чемпионов будут представлять «Лилль» и «Брест». Ранее путевки получили «Монако» и «ПСЖ», которые заняли 2-е и 1-е места соответственно.

В заключительном туре сезона определятся итоговые места «Бреста» и «Лилля» в турнирной таблице. Команда, которая станет четвертой, начнет выступление в Лиге чемпионов с квалификации.