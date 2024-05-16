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Сегодня, 02:03

«Лилль» и «Брест» пробились в Лигу чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ницца» проиграла «ПСЖ» (1:2) в перенесенном матче 32-го тура лиги 1 — 1:2. «Орлята» потеряли шансы попасть в первую четверку по итогам сезона.

Таким образом, в следующем сезоне Францию в Лиге чемпионов будут представлять «Лилль» и «Брест». Ранее путевки получили «Монако» и «ПСЖ», которые заняли 2-е и 1-е места соответственно.

В заключительном туре сезона определятся итоговые места «Бреста» и «Лилля» в турнирной таблице. Команда, которая станет четвертой, начнет выступление в Лиге чемпионов с квалификации.

Футбол
ФК Брест
ФК Лилль
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