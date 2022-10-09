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Франция

9 октября, 23:42

«Ланс» проиграл «Лиллю» и потерпел первое поражение в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Лилля» после гола в ворота «Ланса».
Фото Reuters

«Лилль» обыграл «Ланс» на своем поле в матче 10-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте забил форвард хозяев Жонатан Давид, реализовавший пенальти. Ранее, на 16-й минуте встречи нападающий гостей Флориан Сотока не смог забить с 11-метрового.

«Ланс» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 21 очком в 10 матчах. Команда потерпела первое поражение в сезоне-2022/23. Единственной командой, которая еще не проиграла ни одного матча в нынешнем розыгрыше лиги 1, остается «ПСЖ».

«Лилль» поднялся на седьмое место с 16 очками в 10 встречах.

Франция. Лига 1. 10-й тур
09 окт, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:0
Ланс

Футбол
ФК Ланс
ФК Лилль
2
0
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