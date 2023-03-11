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Дубль Ляказетта на последних минутах спас «Лион» от поражения в матче с «Лиллем»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 марта. «Лилль» — «Лион» — 3:3.
Фото Global Look Press
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«Лилль» сыграл вничью с «Лионом» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 3:3. Встреча прошла на стадионе «Пьер Моруа».

В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий хозяев Жонатан Дэвид открыл счет, а через некоторое время оформил дубль, реализовав пенальти. Почти сразу 20-летний Брэдли Барколя забил за гостей. На 79-й минуте Дэвид записал на свой счет третий мяч. В конце встречи нападающий «Лиона» Александр Ляказетт, вышедший на замену на 72-й минуте, оформил дубль за 6 минут и спас команду от поражения.

«Лион» набрал 40 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Лилль» с 46 очками идет на 6-й строчке.

Франция. Лига 1. 27-й тур
10 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:3
Лион

Футбол
ФК Лилль
ФК Лион
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