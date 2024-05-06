«Лион» переиграл «Лилль», команды забили четыре гола в концовке матча

«Лион» одержал волевую победу над «Лиллем» в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции — 4:3.

У «догов» голы забили Бафоде Диакате и Эдон Жегрова. Во втором тайме «дети» отыгрались благодаря точным ударам Саида Бенрахма и Малика Фофана.

За пять минут до конца добавленного времени Диакате («Лилль») оформил дубль, однако спустя три минуты Александр Ляказетт сравнял счет. На 90+2-й минуте Мама Бальде принес «Лиону» победу.

«Лилль» с 55 очками занимает 4-е место в таблице лиги 1. У «Лиона» — 47 очков и 7-я строчка.