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Франция

6 мая, 23:58

«Лион» переиграл «Лилль», команды забили четыре гола в концовке матча

Руслан Минаев
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«Лион» одержал волевую победу над «Лиллем» в выездном матче 32-го тура чемпионата Франции — 4:3.

У «догов» голы забили Бафоде Диакате и Эдон Жегрова. Во втором тайме «дети» отыгрались благодаря точным ударам Саида Бенрахма и Малика Фофана.

За пять минут до конца добавленного времени Диакате («Лилль») оформил дубль, однако спустя три минуты Александр Ляказетт сравнял счет. На 90+2-й минуте Мама Бальде принес «Лиону» победу.

«Лилль» с 55 очками занимает 4-е место в таблице лиги 1. У «Лиона» — 47 очков и 7-я строчка.

Франция. Лига 1. 32-й тур
06 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:4
Лион

Футбол
ФК Лилль
ФК Лион
0
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