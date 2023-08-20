«Лилль» в меньшинстве удержал победу над «Нантом» в лиге 1

Сегодня, 15:57
«Лилль» на своем поле обыграл «Нант» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 2:0.
Счет на 66-й минуте открыл Жонатан Дэвид. На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Александро, а в самой концовке преимущество «Лилля» удвоил Адам Унас.
«Лилль» с 4 очками поднялся на второе место в лиге 1. «Нант» после двух поражений на старте турнира занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
В следующем туре «Лилль» в гостях сыграет с «Лорьяном». Игра пройдет 27 августа. «Нант» 25 августа примет на своем поле «Монако».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
2
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
8
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
9
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
10
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
13
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
16
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
17
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Нант
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|2 : 2
|19.08
|20:00
|
Лион – Монпелье
|1 : 4
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|1 : 1
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|2 : 0
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|20:00
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -