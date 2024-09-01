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Сегодня, 20:00

«Лилль» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

«Лилль» сыграет с «ПСЖ» в матче 3-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Усман Дембеле.
Фото Global Look Press
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«Лилль» примет «ПСЖ» в матче 3-го тура французской лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
ПСЖ

Игру в прямом эфире покажет платформа Okko Sport. Основные события матча «Лилль» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В чемпионате Франции обе команды идут без потерь очков. В первых двух турах «Лилль» обыграл «Реймс» и «Анже» с одинаковым счетом 2:0, а «ПСЖ» разгромил «Гавр» (4:1) и «Монпелье» (6:0).

В лиге 1 сезона-2023/24 «ПСЖ» в гостях сыграл с «Лиллем» вничью (1:1), а дома одержал победу со счетом 3:1. По итогам сезона «ПСЖ» занял первое место в чемпионате, а «Лилль» — четвертое.

Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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