«Лилль» сыграет с «ПСЖ» в матче 3-го тура чемпионата Франции

«Лилль» примет «ПСЖ» в матче 3-го тура французской лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет платформа Okko Sport. Основные события матча «Лилль» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В чемпионате Франции обе команды идут без потерь очков. В первых двух турах «Лилль» обыграл «Реймс» и «Анже» с одинаковым счетом 2:0, а «ПСЖ» разгромил «Гавр» (4:1) и «Монпелье» (6:0).

В лиге 1 сезона-2023/24 «ПСЖ» в гостях сыграл с «Лиллем» вничью (1:1), а дома одержал победу со счетом 3:1. По итогам сезона «ПСЖ» занял первое место в чемпионате, а «Лилль» — четвертое.