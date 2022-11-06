«Лилль» и «Ренн» сыграли вничью в лиге 1

Сегодня, 21:00
«Лилль» и «Ренн» сыграли вничью в матче 14-го тура французской лиги 1 — 1:1.
На 16-й минуте гол забил защитник хозяев Жозе Фонте. На 58-й минуте с пенальти отличился нападающий гостей Бенжамен Буриго.
На 90-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Ренна» Биргер Мелинг.
«Ренн» набрал 28 очков и сохранил третью строчку в чемпионате. «Лилль» занимает седьмое место (23 очка).
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