«Лилль» и «Ренн» сыграли вничью в лиге 1

«Лилль» и «Ренн» сыграли вничью в матче 14-го тура французской лиги 1 — 1:1.

На 16-й минуте гол забил защитник хозяев Жозе Фонте. На 58-й минуте с пенальти отличился нападающий гостей Бенжамен Буриго.

На 90-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Ренна» Биргер Мелинг.

«Ренн» набрал 28 очков и сохранил третью строчку в чемпионате. «Лилль» занимает седьмое место (23 очка).