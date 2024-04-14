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Франция

14 апреля, 23:51

«Лион» отыгрался с 1:3 и вырвал победу над «Брестом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лион» — «Брест».
Фото AFP
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«Лион» дома обыграл «Брест» в матче 29-го тура французской лиги 1 — 4:3.

Хозяева уступали со счетом 1:3 к 70-й минуте, но сумели сравнять счет, а в концовке вырвали победу. За «Лион» отличились Корентен Толиссо (18-я минута), Александр Ляказетт (70-я), Николас Тальяфико (79-я) и Эйнсли Мэйтланд-Найлс, реализовавший решающий пенальти в концовке.

Дубль за гостей оформил Ромен Дель Кастильо (64-я и 67-я). Еще один мяч на счету Стива Мунье (60-я).

На 86-й минуте обе команды остались вдесятером — вторые желтые карточки получили Тальяфико и Пьер Ле Мелу.

«Лион» (41 очко) поднялся на седьмое место в лиге 1. «Брест» (53) остается вторым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 29-й тур
14 апр, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
4:3
Брест

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Брест
ФК Лион
1
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