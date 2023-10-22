Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

22 октября, 23:45

Голевые передачи Кофрие и Николсона помогли «Клермону» обыграть «Лион»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лион» — «Клермон».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Клермон» в гостях обыграл «Лион» в матче 9-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл Мухамед Шам Сарачевич, отличившийся с передачи Шамара Николсона, который принадлежит «Спартаку». Другой экс-игрок красно-белых Максимилиано Кофрие отдал голевую передачу на Йоханна Маньина на 35-й минуте.

На 52-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Флоран Ожье, позволив «Лиону» сократить отставание в счете.

«Клермон» (5 очков) поднялся с последнего места в лиге 1, обойдя «Лион» (3 очка), который теперь замыкает таблицу чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 9-й тур
22 окт, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:2
Клермон Фут

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Лион
Максимилиано Кофрие
Шамар Николсон
2
Обсудить
Читайте также
Горшков о возможном переходе Осинькина в российский топ-клуб: «Такое уже могло быть... Но мне не хочется, чтобы он уходил из «Крыльев»
Горшков о клубе, в который он бы никогда не перешел: «Иногда лучше промолчать»
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Египетские пограничники получили ранения из-за попадания осколков снаряда
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин — лучший в топ-5 лигах по голам дальними ударами за последние два сезона