Голевые передачи Кофрие и Николсона помогли «Клермону» обыграть «Лион»

«Клермон» в гостях обыграл «Лион» в матче 9-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл Мухамед Шам Сарачевич, отличившийся с передачи Шамара Николсона, который принадлежит «Спартаку». Другой экс-игрок красно-белых Максимилиано Кофрие отдал голевую передачу на Йоханна Маньина на 35-й минуте.

На 52-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник гостей Флоран Ожье, позволив «Лиону» сократить отставание в счете.

«Клермон» (5 очков) поднялся с последнего места в лиге 1, обойдя «Лион» (3 очка), который теперь замыкает таблицу чемпионата Франции.