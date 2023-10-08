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Сегодня, 17:51

«Лион» сыграл вничью с «Лорьяном» и продлил серию без побед в лиге 1 до восьми матчей

Алина Савинова
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«Лион» дома сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 8-го тура лиги 1 — 3:3.

У хозяев дубль оформил Александр Ляказетт и еще один гол забил Эрнест Нуама. У гостей дубль на счету Эли Джуниора Крупи, еще одним забитым мячом отличился Дарлин Йонгва.

«Лион» продлил серию без побед в лиге 1 до восьми матчей. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 3 очка. «Лорьян» с 7 очками идет на 15-й строчке.

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 16:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:3
Лорьян

В другом матче дня «Брест» и «Тулуза» также сыграли вничью — 1:1.

«Брест» с 15 очками располагается на 3-й строчке в таблице лиги 1. У «Тулузы» 10 очков и 11-я позиция.

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:1
Тулуза

«Монпелье» на своем поле обыграл «Клермон» — 4:2.

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, который выступает за «Клермон» на правах аренды, отметился голевой передачей в этой встрече.

«Монпелье» поднялся на 6-е место в чемпионате Франции (12 очков). «Клермон» идет на последней позиции (2 очка).

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 16:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Клермон Фут

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Лион
ФК Лорьян
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