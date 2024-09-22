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Франция

22 сентября, 23:45

«Марсель» в меньшинстве одержал победу над «Лионом»

Алина Савинова
Клинтон Мата (слева) и Мэйсон Гринвуд (справа).
Фото Reuters
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«Марсель» на выезде победил «Лион» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 3:2.

Голы гостей забили Поль Лирола, Улисс Гарсия и Джон Роу. У хозяев отличились Дуже Чалета-Цар и Райан Шерки. В добавленное к первому тайму время форвард «Лиона» Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти.

Бело-голубые с 5-й минуты играли в меньшинстве. Удаление получил защитник команды Леонардо Балерди.

«Марсель» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Лион» с 4 баллами располагается на 14-й позиции.

Франция. Лига 1. 5-й тур
22 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:3
Марсель

Футбол
ФК Лион
ФК Марсель

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