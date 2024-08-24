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Сегодня, 20:00

«Монако» на выезде победил «Лион»

Алина Савинова
Игроки «Монако» в матче с «Лионом» (2:0).
Фото AFP
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«Монако» на выезде обыграл «Лион» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Первый гол монегасков на 65-й минуте забил Элиесс Бен-Сегир. За 10 минут до окончания основного времени также отличился Ламин Камара.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил вторую игру команды. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной во время летних сборов.

«Монако» одержал вторую подряд победу на старте сезона лиги 1 и с 6 очками вышел на второе место в турнирной таблице. «Лион» (0 баллов) идет на последней позиции.

В следующем туре красно-белые 1 сентября дома сыграют против «Ланса». «Лион» 30 августа примет на своем поле «Страсбур».

Франция. Лига 1. 2-й тур
24 авг, 18:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:2
Монако

Футбол
ФК Лион
ФК Монако
0
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