Трансляция матча «Лион» — «Монако» начнется в 18:00 по московскому времени

«Лион» примет «Монако» в матче 2-го тура французской лиги 1 в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет платформа Okko Sport. Трансляция будет доступна по подписке.

В 1-м туре чемпионата Франции «Монако» победил «Сент-Этьен» со счетом 1:0, а «Лион» уступил «Ренну» (0:3).

«Лион» выиграл у «Монако» в обоих матчах лиги 1 сезона-2023/24: 1:0 в 16-м туре и 3:2 — в 31-м. По итогам сезона лионцы расположились на шестой строчке турнирной таблицы национального первенства, набрав 53 очка в 34 турах, а монегаски — на второй (67 баллов).

Основная информация о новом сезоне чемпионата Франции доступна в материале «СЭ» по ссылке.

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