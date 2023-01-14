«Лион» не будет предлагать Боатенгу новый контракт

Защитник «Лиона» Джером Боатенг летом покинет клуб в статусе свободного агента, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Французский клуб не собирается предлагать новый контракт 34-летнему немцу. При этом главный тренер «Лиона» Лоран Блан не настаивает на уходе игрока в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне защитник провел во французской лиге 1 только 4 матча и не отметился результативными действиями.

Контракт Боатенга с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.