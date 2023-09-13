«Лион» не договорился с Гаттузо

Владелец «Лиона» Джон Текстор продолжает поиски нового главного тренера команды. По информации L'Equipe, итальянский специалист Дженнаро Гаттузо не получил звонка от главы клуба, поэтому принял решение искать другие варианты продолжения карьеры.

Пока команду тренирует Жан-Франсуа Вульез, а помогают ему Жереми Бреше и Андерсон.

11 сентября «Лион» объявил об увольнении Лорана Блана, который тренировал команду с октября прошлого года. После 4 туров «Лион» с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1.