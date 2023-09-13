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Франция

Сегодня, 04:23

«Лион» не договорился с Гаттузо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Владелец «Лиона» Джон Текстор продолжает поиски нового главного тренера команды. По информации L'Equipe, итальянский специалист Дженнаро Гаттузо не получил звонка от главы клуба, поэтому принял решение искать другие варианты продолжения карьеры.

Пока команду тренирует Жан-Франсуа Вульез, а помогают ему Жереми Бреше и Андерсон.

11 сентября «Лион» объявил об увольнении Лорана Блана, который тренировал команду с октября прошлого года. После 4 туров «Лион» с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1.

Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Лион
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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30 тур
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15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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