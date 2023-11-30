«Лион» объявил об уходе главного тренера Фабио Гроссо, его назначили в сентябре

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо покидает команду, сообщается на официальном сайте французского клуба.

«Лион» хочет поблагодарить Фабио Гроссо и его ассистентов за их работу и профессионализм, проявленный с момента вступления в должность», — сказано в заявлении клуба.

В ближайшее время командой будет руководить глава молодежного департамента «Лиона» Пьер Сейдж. Ранее 44-летний француз тренировал молодежную команду.

Гроссо возглавлял «Лион» с сентября этого года. Под его руководством команда провела 7 матчей, в которых одержала одну победу, дважды сыграла вничью и уступила в четырех встречах.

В последнем матче «Лион» дома проиграл «Лиллю» (0:2) в матче 13-го тура французской лиги 1. Команда с 7 очками занимает последнее место в чемпионате Франции.