«Лион» отказался продавать Муссу Дембеле в зимнее трансферное окно клубам из АПЛ

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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле останется в команде в зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.
У французского клуба было сразу несколько предложений из АПЛ по игроку. Приобрести 26-летнего футболиста хотели «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Эвертон».
Отметим, что контракт Дембеле с «Лионом» истекает в июне 2023 года, и на данный момент нет соглашения о продлении.
В текущем сезоне французской лиги 1 футболист провел 14 матчей, в которых забил два мяча.
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