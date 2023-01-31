«Лион» отказался продавать Муссу Дембеле в зимнее трансферное окно клубам из АПЛ

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле останется в команде в зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

У французского клуба было сразу несколько предложений из АПЛ по игроку. Приобрести 26-летнего футболиста хотели «Астон Вилла», «Саутгемптон» и «Эвертон».

Отметим, что контракт Дембеле с «Лионом» истекает в июне 2023 года, и на данный момент нет соглашения о продлении.

В текущем сезоне французской лиги 1 футболист провел 14 матчей, в которых забил два мяча.