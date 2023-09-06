«Лион» отправит полузащитника Рене-Аделаида в фарм-клуб

Полузащитник «Лиона» Джефф Рена-Аделаид перейдет в бельгийский клуб РВДМ, сообщил Lequipe.

По информации источника, в ближайшее время 25-летний француз пройдет медицинское обследование. У клубов «Лион» и РВДМ один владелец, которым является американский бизнесмен Джон Текстер.

Рене-Аделаид выступает за «Лион» с 2019 года. Вторую часть сезона-2022/23 футболист провел в аренде в «Труа», за который сыграл 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его действующий контракт с «Лионом» рассчитан до лета 2024 года.