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«Лион» отправит полузащитника Рене-Аделаида в фарм-клуб

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Полузащитник «Лиона» Джефф Рена-Аделаид перейдет в бельгийский клуб РВДМ, сообщил Lequipe.

По информации источника, в ближайшее время 25-летний француз пройдет медицинское обследование. У клубов «Лион» и РВДМ один владелец, которым является американский бизнесмен Джон Текстер.

Рене-Аделаид выступает за «Лион» с 2019 года. Вторую часть сезона-2022/23 футболист провел в аренде в «Труа», за который сыграл 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. Его действующий контракт с «Лионом» рассчитан до лета 2024 года.

ФК Лион
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 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
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 Брест 4 2 1 1 5-5 7
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 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
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 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
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Марсель – Тулуза
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 - : -
17.09 00:00
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