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Сегодня, 22:31

«Лион» предварительно дисквалифицирован из лиги 1 из-за финансовых проблем

Алина Савинова
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Финансовый регулятор французского футбола (DNCG) вынес вердикт в отношении «Лиона».

Сообщается, что если клуб до мая не выплатит долги, то отправится во второй по силе дивизион Франции. На «Лион» из-за финансовых проблем также наложен запрет на входящие трансферы.

После 11 туров команда с 18 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице лиги 1.

«Лион» выступает в высшем дивизионе страны с 1989 года. Клуб семь раз становился чемпионом Франции, а также пять раз побеждал в Кубке Франции и восемь раз — в Суперкубке.

Футбол
ФК Лион

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