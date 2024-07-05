«Лион» продлил контракт с главным тренером Пьером Сажем

«Лион» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Пьером Сажем. 45-летний француз подписал соглашение, рассчитанное до 2026 года.

Саж работал главой молодежного департамента «Лиона», а в ноябре 2023 года был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «ткачей» после увольнения Фабио Гроссо.

Под его руководством команда поднялась с 18-го на 6-е место и пробилась в еврокубки по итогам сезона. Также «Лион» дошел до финала Кубка Франции, где проиграла «ПСЖ».