10 ноября, 00:44

Гол Невеша в добавленное время принес «ПСЖ» победу над «Лионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» — «Лион» (3:2).
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 3:2.

За парижан забили Уоррен Заир-Эмери, Хвича Кварацхелия и Жоау Невеш, гол которого на 90+6-й минуте стал победным.

В составе клуба из Лиона отличились Афонсу Морейра и Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

«ПСЖ» с 27 очками поднялся на первое место в Лиге 1. «Марсель» и «Ланс» с 25 очками находятся на втором и третьем местах соответственно.

«Лион» с 20 баллом располагается на седьмой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур.
09 ноября, 22:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:3
ПСЖ
2

  • shpasic

    "забыли" написать, что за две минуты до победного гола на 90+4 минуте у Лиона удалили защитника.

    10.11.2025

  • Александр Иванов

    Сафонов за последние 25 матчей ни одного гола не пропустил! Вратарище! Правда и не выпускали, уже прилип к скамейке

    10.11.2025

    ФК Лион
    ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
