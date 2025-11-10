Гол Невеша в добавленное время принес «ПСЖ» победу над «Лионом»

10 ноября, 00:44
«ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 3:2.
За парижан забили Уоррен Заир-Эмери, Хвича Кварацхелия и Жоау Невеш, гол которого на 90+6-й минуте стал победным.
В составе клуба из Лиона отличились Афонсу Морейра и Эйнсли Мэйтланд-Найлс.
«ПСЖ» с 27 очками поднялся на первое место в Лиге 1. «Марсель» и «Ланс» с 25 очками находятся на втором и третьем местах соответственно.
«Лион» с 20 баллом располагается на седьмой строчке.
shpasic
"забыли" написать, что за две минуты до победного гола на 90+4 минуте у Лиона удалили защитника.
10.11.2025
Александр Иванов
Сафонов за последние 25 матчей ни одного гола не пропустил! Вратарище! Правда и не выпускали, уже прилип к скамейке
10.11.2025