«Лион» сыграет с «ПСЖ» в финале Кубка Франции в субботу, 25 мая. Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Лион» — «ПСЖ» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции кубкового матча в России не будет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В полуфинале Кубка страны команда из Лиона уверенно обыграла «Валансьен» со счетом 3:0, а парижане были сильнее «Ренна» — 1:0.

Кубок Франции: турнирная таблица, результаты и статистика доступны на сайте «СЭ»