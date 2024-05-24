«Лион» и «ПСЖ» сыграют в финале Кубка Франции 25 мая

25 мая в Лилле «Лион» и «ПСЖ» сыграют в финале Кубка Франции по футболу на стадионе «Пьер Моруа». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть финал Кубка Франции можно будет эксклюзивно на канале «Старт» и в прямом эфире в VK Видео. Начало видеотрансляции — в 21.30 мск.

В матч-центре «СЭ» 25 мая будут доступны ключевые события решающего противостояния в Кубке Франции.

Для форварда Килиана Мбаппе матч с «Лионом» в Кубке Франции станет последним в составе «ПСЖ». 25-летний футболист покинет команду из Парижа по окончании контракта летом 2024-го.

«ПСЖ» ранее стал в 12-й раз чемпионом Франции. Команда Луиса Энрике набрала 76 очков в лиге 1 по итогам сезона. «Лион» занял шестое место с 53 баллами.

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