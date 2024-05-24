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Сегодня, 22:00

«Лион» — «ПСЖ»: время начала и где смотреть финал Кубка Франции

«Лион» и «ПСЖ» сыграют в финале Кубка Франции 25 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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25 мая в Лилле «Лион» и «ПСЖ» сыграют в финале Кубка Франции по футболу на стадионе «Пьер Моруа». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть финал Кубка Франции можно будет эксклюзивно на канале «Старт» и в прямом эфире в VK Видео. Начало видеотрансляции — в 21.30 мск.

В матч-центре «СЭ» 25 мая будут доступны ключевые события решающего противостояния в Кубке Франции.

Для форварда Килиана Мбаппе матч с «Лионом» в Кубке Франции станет последним в составе «ПСЖ». 25-летний футболист покинет команду из Парижа по окончании контракта летом 2024-го.

«ПСЖ» ранее стал в 12-й раз чемпионом Франции. Команда Луиса Энрике набрала 76 очков в лиге 1 по итогам сезона. «Лион» занял шестое место с 53 баллами.

Чемпионат и кубок Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Лион
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