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Франция

Сегодня, 16:00

Лионель Месси готов подписать новый контракт с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Нападающий Лионель Месси может продлить контракт с «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

Его полностью устраивает работа с новым главным тренером команды Адриеном Гренье.

По словам людей из окружения игрока, аргентинец еще не получал предложений ни от «ПСЖ», ни от других клубов.

Действующий контракт 35-летнего аргентинца с французским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны».

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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