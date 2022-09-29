Лионель Месси не собирается продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не собирается продлевать контракт с клубом, сообщает журналист Микель Бласкез.

По данным источника, 35-летний аргентинец не хочет играть за парижан в следующем сезоне.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны». В нынешнем сезоне форвард забил 6 голов и сделал 8 результативных передач в 11 матчах за французскую команду. Его контракт с парижанами действует до конца июня 2023 года, при этом в соглашении есть пункт о продлении его еще на год.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.