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Сегодня, 16:09

Лионель Месси не ведет переговоры с другими клубами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не ведет переговоры с другими клубами, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в настоящее время 35-летний футболист ведет переговоры только с «ПСЖ». У руководства клуба уже была первая личная встреча с отцом футболиста Хорхе.

Также сообщается, что в ближайшие недели между сторонами последуют другие встречи, чтобы определиться с деталями нового контракта, включая зарплату, срок сделки и многое другое. Сейчас переговоры на ранней стадии.

Действующий договор Месси с парижанами истекает по окончании текущего сезона. В этом сезоне у форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Источник: CaughtOffside
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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