Лионель Месси вернулся в расположение «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в расположение клуба после победы на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба парижан.

18 декабря 2022 года форвард в составе сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале чемпионата мира и впервые в карьере выиграл мировое первенство. 35-летний аргентинец забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах на турнире, его признали лучшим футболистом ЧМ.

Месси пропустил два матча «ПСЖ» после ЧМ-2022 — против «Страсбура» (2:1) и «Ланса» (1:3) в чемпионате Франции. Парижане проведут следующую игру 6 января против «Шатору» в Кубке Франции.