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Сегодня, 15:23

Месси выйдет в стартовом составе в матче с «Аяччо»

Руслан Минаев
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выйдет с первых минут в матче 35-го тура чемпионата Франции с «Аяччо». Об этом сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

Ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в видео и в итоге вернулся к тренировкам с командой на неделю раньше.

«Месси выйдет на поле с первых минут. Он тренировался на высоком уровне, его отношение к делу было идеальным», — цитирует Гальтье инсайдер Фабрицио Романо.

«ПСЖ» сыграет дома с «Аяччо» 13 мая. Начало — в 22.00 мск.

Лионель Месси
Футбол
ФК Аяччо
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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Лига 1: «Монако» — «Лиль», «ПСЖ» — «Аяччо» и другие матчи 35-го тура