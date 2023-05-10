Скалони: «Пусть Месси переходит туда, где ему будет комфортнее всего»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Пусть Лео переходит туда, где ему будет комфортнее всего. Это никак не повлияет на его положение в сборной. Главное, чтобы у него все было хорошо внутри команды и с болельщиками», — передает слова Скалони Goal.

Действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Руководство парижан не собирается продлевать контракт с футболистом.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.