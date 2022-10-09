Лоран Блан может возглавить «Лион» после увольнения Боса

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Руководство «Лиона» обсуждает возможность уволить главного тренера Петера Боса, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, главным кандидатом на смену Босу является Лоран Блан. 56-летний француз может подписать контракт до 2024 года.
Блан за свою тренерскую карьеру возглавлял «Бордо», «ПСЖ» и сборную Франции. Последним клубом специалиста был катарский «Эр-Райян», который он возглавлял с 2020 по 2022 год.
«Лион» после 10 матчей занимает седьмое место в чемпионате Франции, набрав 14 очков.