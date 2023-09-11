Лоран Блан покинул пост главного тренера «Лиона»

«Лион» объявил об уходе главного тренера команды Лорана Блана.

Контракт с 57-летним специалистом расторгли по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба.

Блан возглавлял «Лион» с октября прошлого года. После 4 туров команда с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на замену Блану является экс-тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.