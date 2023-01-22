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Франция

Сегодня, 09:30

Тренер «Лиона» Блан: «В Кубке главное пройти дальше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Лоран Блан прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Шамбери».

«Первый тайм сумел удовлетворить в некоторой степени, но после перерыва мы были менее хороши, особенно в части распоряжения мячом. Но в Кубке главное — пройти дальше. Мы не выигрываем много матчей, но, когда вы выигрываете один раз со счетом 3:0, вы, как всегда, должны это анализировать», — приводит слова Блана RMC Sport.

В чемпионате Франции «Лион» занимает 9-е место, набрав 25 очков за 19 матчей.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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