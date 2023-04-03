Блан: «В «ПСЖ» сезон заканчивается с вылетом из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан рассказал о специфике работы в «ПСЖ». Специалист работал в парижском клубе с 2013 по 2016 год.

«Если ты все еще участвуешь в Лиге чемпионов, все в порядке. Когда ты вылетаешь из Лиги чемпионов, все кончено, сезон окончен, и вы говорите о следующем сезоне. Трудно мотивировать всех игроков на победу в лиге», — цитирует Блана RMC Sport.

Под его руководством парижане трижды становились чемпионами Франции, три раза выигрывали Кубок лиги и дважды Кубок Франции.