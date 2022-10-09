Сегодня, 22:39
Бывший капитан сборной Франции Лоран Блан стал новым главным тренером «Лиона», сообщает сайт клуба.
На этом посту он сменил Петера Боса, который был отправлен в отставку.
56-летний специалист заключил контракт с французским клубом до 2024 года.
Лоран Блан начал тренерскую карьеру в 2007 году в «Бордо», с которым в сезоне-2008/09 стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции. В 2010-м он возглавил сборную Франции после отставки Раймона Доменека и принял с ней участие в чемпионате Европы-2012.
С 2013 по 2016 годы Блан возглавлял «ПСЖ» и выиграл с ним три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка Франции и три Кубка французской лиги.
Последним местом работы 56-летнего специалиста стал катарский «Эль-Райян», из которого Блан был уволен в феврале этого года.
«Лион» после 10 матчей занимает восьмое место в чемпионате Франции, набрав 14 очков.