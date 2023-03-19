Льорис считает, что Мбаппе должен сменить его в роли капитана сборной Франции

Бывший голкипер сборной Франции Уго Льорис считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен стать новым капитаном национальной команды.

«Есть один игрок, который становится все более сильным во всех аспектах на поле и за его пределами — это Килиан Мбаппе», — приводит слова Льориса Telefoot.

36-летний вратарь завершил карьеру в сборной Франции после ЧМ-2022 в Катаре, на котором команда Дидье Дешама дошла до финала и уступила Аргентине (3:3, 2:4 в серии пенальти). До этого момента Льорис был капитаном национальной команды.

В активе Мбаппе 66 матчей в составе сборной Франции, в которых он забил 36 мячей.