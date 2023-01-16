Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:52

Льорис считает, что Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-капитан и вратарь сборной Франции Уго Льорис считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заслуживает стать новым капитаном национальной команды.

9 января 36-летний голкипер завершил карьеру в сборной Франции.

«Такой игрок, как Рафаэль Варан, может претендовать на звание капитана. Но есть игрок, который прогрессирует как на поле, так и за его пределами и является лидером раздевалки. И это Килиан Мбаппе. Он может играть в команде новую роль, и нашей сборной это нужно. Но каким бы ни был выбор нового капитана, мы полностью поддержим его», — приводит слова Льориса TF1.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре 24-летний Мбаппе провел 7 матчей за сборную Франции, забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022. Всего за национальную команду он сыграл в 66 встречах и забил 36 голов.

Килиан Мбаппе
Уго Льорис
Чемпионат мира по футболу 2022
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Мишустин освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
В Москве студентка выпала из окна 15-го этажа
В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Полузащитник «ПСЖ» Витинья: «Мы не ожидали такого результата, неприятный итог»