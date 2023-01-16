Льорис считает, что Мбаппе может стать новым капитаном сборной Франции

Экс-капитан и вратарь сборной Франции Уго Льорис считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заслуживает стать новым капитаном национальной команды.

9 января 36-летний голкипер завершил карьеру в сборной Франции.

«Такой игрок, как Рафаэль Варан, может претендовать на звание капитана. Но есть игрок, который прогрессирует как на поле, так и за его пределами и является лидером раздевалки. И это Килиан Мбаппе. Он может играть в команде новую роль, и нашей сборной это нужно. Но каким бы ни был выбор нового капитана, мы полностью поддержим его», — приводит слова Льориса TF1.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре 24-летний Мбаппе провел 7 матчей за сборную Франции, забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022. Всего за национальную команду он сыграл в 66 встречах и забил 36 голов.