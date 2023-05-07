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Франция

Сегодня, 17:58

Дубль Коне принес «Лорьяну» победу над «Брестом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лорьян» дома обыграл «Брест» в 34-м туре чемпионата Франции — 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Ибраимы Коне. Единственный мяч за «Брест» забил Ромен дель Кастильо, реализовавший пенальти.

«Лорьян» с 51 очком поднялся на 9-е место в лиге 1. «Брест» с 35 баллами занимает 15-ю строчку.

В концовке встречи хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Жан-Виктор Макенго.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:1
Брест

В другом матче 34-го тура «Осер» на своем поле сыграл вничью с «Клермоном» — 1:1. На гол Сулеймана Туре ответил Саиф-Эддин Хауи.

«Осер» с 33 очками идет на 16-м месте в турнирной таблице. «Клермон» набрал 50 очков и опустился на 11-ю позицию.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:1
Клермон Фут

«Страсбур» в гостях обыграл «Нант» — 2:0. Счет с пенальти открыл Хабиб Диалло на 26-й минуте. А в начале второго тайма преимущество гостей удвоил гол Хабиба Диарра.

«Страсбур», набравший 35 баллов, поднялся на 14-е место. «Нант» с 32 очками идет на 17-й строчке.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:2
Страсбур

«Аяччо» на своем поле сыграл вничью с «Тулузой» — 0:0.

«Тулуза» с 41 очком идет на 13-м месте в чемпионате Франции. «Аяччо» набрал 23 очка, но остается на 18-й строчке.

Франция. Лига 1. 34-й тур
07 мая, 16:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:0
Тулуза
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
Футбол
ФК Аяччо
ФК Брест
ФК Лорьян
ФК Нант
ФК Осер
ФК Страсбур
ФК Тулуза
0
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