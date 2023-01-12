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«Монако» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Лорьяном». Головина заменили в конце второго тайма

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Лорьяном»
Евгений Козинов
Корреспондент
11 января. «Лорьян» — «Монако» — 2:2.
Фото Global Look Press
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«Лорьян» и «Монако» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции — 2:2. Игра прошла на «Стад де Мустуар».

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва Брель Эмболо вывел монегасков вперед. Однако хозяева за 2 минуты забили два гола и повели в счете. «Монако» удалось спастись от поражения только на 2-й добавленной минуте благодаря голу Виссама бен Йеддера.

Российский полузащитник гостей Александр Головин начал встречу в стартовом составе. Его заменили на 83-й минуте на нападающего Майрона Боаду.

«Монако» набрал 34 очка и идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Лорьян» с 32 очками располагается на 6-й строчке.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:2
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
2
0
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