«Монако» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Лорьяном». Головина заменили в конце второго тайма

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Лорьяном»

«Лорьян» и «Монако» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции — 2:2. Игра прошла на «Стад де Мустуар».

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва Брель Эмболо вывел монегасков вперед. Однако хозяева за 2 минуты забили два гола и повели в счете. «Монако» удалось спастись от поражения только на 2-й добавленной минуте благодаря голу Виссама бен Йеддера.

Российский полузащитник гостей Александр Головин начал встречу в стартовом составе. Его заменили на 83-й минуте на нападающего Майрона Боаду.

«Монако» набрал 34 очка и идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Лорьян» с 32 очками располагается на 6-й строчке.