Гол и передача Головина не помогли «Монако» обыграть «Лорьян»

«Монако» на выезде сыграло вничью с «Лорьяном» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 2:2.

Счет в игре открыл форвард хозяев Тосин Айегун на 2-й минуте. На 17-й минуте российский полузащитник гостей Александр Головин сравнял счет с передачи Юссуфа Фофана. Для Головина это второй гол в текущем сезоне лиги 1.

Во втором тайме на 69-й минуте россиянин отдал результативную передачу на Фоларина Балогуна, который вывел монегасков вперед. На 90+7-й минуте полузащитник «Лорьяна» Ромен Февр забил гол и спас свою команду от поражения.

«Монако» набрал 11 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» находится на 11-й строчке (6 очков).