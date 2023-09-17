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Сегодня, 12:30

Лорьян — Монако: смотреть прямую трансляцию матча лиги 1

«Монако» сыграет с «Лорьяном» в чемпионате Франции 17 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Головин и футболисты «Монако».
Фото AFP
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«Монако» на выезде сыграет с «Лорьяном» в рамках 5-го тура чемпионата Франции 17 сентября, в воскресенье. Встреча пройдет на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 14:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Монако

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Видеотрансляция матча «Лорьян» — «Монако» легально не будет доступна на территории России. Прямой эфир можно посмотреть через приложения букмекерских компаний по регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте. Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

«Монако» лидируюе в чемпионате Франции после четырех туров. «Лорьян» с пятью очками находится на 11 месте.

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
6
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
7
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
8
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
9
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
10
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
11
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
12
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
13
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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