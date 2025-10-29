29 октября, 18:30
«Лорьян» и «ПСЖ» встретятся в 10-м туре чемпионата Франции в среду, 29 октября. Матч на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне (Франция) начнется в 21.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Лорьян» — «ПСЖ» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.
Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.
После девяти туров чемпионата Франции «Лорьян» занимает 16-е место в турнирной таблице с 8 очками, «ПСЖ» — лидирует с 20 очками.