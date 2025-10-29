«Лорьян» и «ПСЖ» сыграют в чемпионате Франции 29 октября

«Лорьян» и «ПСЖ» встретятся в 10-м туре чемпионата Франции в среду, 29 октября. Матч на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне (Франция) начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.

29 октября, 21:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)

Ключевые события и результат игры «Лорьян» — «ПСЖ» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.

После девяти туров чемпионата Франции «Лорьян» занимает 16-е место в турнирной таблице с 8 очками, «ПСЖ» — лидирует с 20 очками.