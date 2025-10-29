Видео
Франция. Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
29 октября, 18:30

«Лорьян» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Лорьян» и «ПСЖ» сыграют в чемпионате Франции 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Лорьян» и «ПСЖ» встретятся в 10-м туре чемпионата Франции в среду, 29 октября. Матч на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне (Франция) начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.
29 октября, 21:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:1
ПСЖ

Ключевые события и результат игры «Лорьян» — «ПСЖ» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.

После девяти туров чемпионата Франции «Лорьян» занимает 16-е место в турнирной таблице с 8 очками, «ПСЖ» — лидирует с 20 очками.

ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
