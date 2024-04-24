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«Лорьян» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции

«Лорьян» и «ПСЖ» сыграют 24 апреля в матче лиги 1 Франции
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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24 апреля «Лорьян» дома примет «ПСЖ» в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча состоится на арене «Стад дю Мустуар». Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Лорьян» — «ПСЖ» пройдет в прямом эфире в тематических группах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями поединка 29-го тура лиги 1 с помощью матч-центра «СЭ».

«Лорьян» с 26 баллами занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» располагается на первой строчке с 66 очками.

В текущем сезоне нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел в общей сложности 42 матча за парижан во всех турнирах, забил 41 гол и сделал девять результативных передач.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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