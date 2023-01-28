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Франция

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«Лорьян» переиграл «Ренн» в бретонском дерби

Евгений Козинов
Корреспондент
27 января. «Лорьян» — «Ренн» — 2:1.
Фото Getty Images
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«Лорьян» выиграл у «Ренна» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Стад дю Мустуар».

На 13-й минуте защитник хозяев Монтассар Талби открыл счет. В середине первого тайма Тео Ле Брис удвоил преимущество «мерлузовых».

Гостям удалось отыграть один мяч лишь в концовке встречи. Голом отметился полузащитник Флавиен Тэт, вышедший на замену в перерыве.

«Лорьян» набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, опередив «Лилль». «Ренн» идет пятым — 37 очков.

Франция. Лига 1. 20-й тур
27 янв, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:1
Ренн

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Методология

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Футбол
ФК Лорьян
ФК Ренн
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