«Лорьян» переиграл «Ренн» в бретонском дерби

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«Лорьян» выиграл у «Ренна» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Стад дю Мустуар».
На 13-й минуте защитник хозяев Монтассар Талби открыл счет. В середине первого тайма Тео Ле Брис удвоил преимущество «мерлузовых».
Гостям удалось отыграть один мяч лишь в концовке встречи. Голом отметился полузащитник Флавиен Тэт, вышедший на замену в перерыве.
«Лорьян» набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице, опередив «Лилль». «Ренн» идет пятым — 37 очков.
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