«Лорьян» и «Реймс» сыграли вничью в чемпионате Франции

«Лорьян» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Реймсом» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Гости заканчивали встречу в меньшинстве. На 46-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Дион Лопи, а в добавленное ко второму тайму время с поля удалили Эммануэля Агбаду.

После одиннадцати туров «Лорьян» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Реймс» идет на 14-й строчке (9 очков).

В следующем тур «Лорьян» на выезде сыграет против «Труа» 23 октября. «Реймс» в этот же день примет «Осер».