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Франция

Сегодня, 00:58

Ловрен не сыграет против «Гавра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Деян Ловрен отсутствует в заявке «Лиона» на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Гавра».

34-летний хорват получил удар по тазу во время тренировки в четверг и не сможет выйти на поле, сообщает пресс-служба клуба. Он не сыграл ни одного в первых четырех турах сезона-2023/24.

Матч «Лион» — «Гавр» состоится в воскресенье, 17 сентября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени. За «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев.

Деян Ловрен
Футбол
ФК Лион
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
8
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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