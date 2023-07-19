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Сегодня, 16:43

Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» продал Мбаппе, если он не продлит контракт

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике настаивает на продаже форварда Килиана Мбаппе, если он не продлит контракт с командой, сообщает El Debate.

По информации источника, 53-летний специалист хочет, чтобы ситуация вокруг француза разрешилась как можно скорее. Он хочет, чтобы клуб продал Килиана, если 24-летний форвард не продлит контракт, поскольку на деньги с продажи парижане смогут подписать Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Душана Влаховича («Ювентуса»), в которых заинтересован Энрике.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может провести сезон-2023/24 на скамейке запасных, если не продлит контракт и откажется уходить в летнее трансферное окно.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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