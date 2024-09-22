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Энрике: «После матча с «Реймсом» я доволен всеми игроками»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике (в центре).
Фото Reuters
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Реймсом» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции.

«С тех пор, как я здесь, почти никогда у «ПСЖ» не было легких матчей на выезде. Мы знали, что будет тяжело против «Реймса», который почти не владел мячом, но сумел забить при первой же возможности. Мы не можем всегда побеждать, но у меня по-прежнему положительные впечатления обо всех игроках, принимавших участие в этом матче, как в стартовом составе, так и вышедших на замену. Все они старались изо всех сил.

Таков футбол: иногда все идет хорошо, иногда нет, но я понимаю критику в адрес игроков, когда мы не побеждаем, но я доволен всеми. Каждый получил возможность адаптироваться. Статистика Дембеле? Это здорово, но не важно, кто забивает, важно то, что «ПСЖ» забивает голы и побеждает!» - цитирует L'Equipe Энрике.

Ворота парижской команды в этом матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Это была его первая игра в чемпионате Франции.

 
Матвей Сафонов (слева). Сафонов дебютировал в лиге 1 и пропустил, а «ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки. Но Матвей порадовал
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
Луис Энрике

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